Incendio Chaparral: destrucción, evacuaciones obligatorias y hasta tornado de fuego en Riverside

Centro de evacuación para residentes: Preparatoria Valley High School, localizado en el 42200 Nighthawk Way, Murrieta.

Refugio de animales pequeños: 'Animal Friends of the Valley', localizado en el 33751 Mission Trail, Wildomar

Refugio de animales grandes: Refugio de Animales de San Jacinto, localizado en el 581 S. Grand, San Jacinto