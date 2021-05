“Brutal”: así advierten que será la temporada de incendios en California

"Esto es solo un pago inicial", dijo Newsom. “Esto pone la pelota en marcha. Esta es una acción temprana”, dijo el gobernador consciente de los riesgos para todo el territorio que no son meras estimaciones, ya que la sequía que se registra en la región y las condiciones fuera de temporada ya iniciaron incendios de maleza en el estado incluso en los meses de invierno.

Temporada de incendio “brutal” en camino

Por su parte, Brian Rhodes, subdirector de bomberos del Servicio Forestal de los Estados Unidos aseguró que "los lugares que normalmente no se queman o no se queman bien, debido a la sequía tienen el potencial de quemarse este año”. Advirtiendo que “en realidad, ya no hay ningún lugar en California que sea inmune a los incendios forestales".