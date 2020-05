"Se trata de decencia": Newsom contrasta a Biden con Trump al respaldarlo para la presidencia

Newsom marcó el contraste de valores personales y experiencia, entre el ex vicepresidente y el actual mandatario republicano, Donald Trump, quien va en busca de su reelección en noviembre.

Biden elogió por su parte la decisión de Newsom de ordenar que todos los californianos reciba la boleta electoral en sus hogares para poder votar por correo diciendo que está protegiendo la democracia y el derecho al voto. “ Gobernador, si me eligen, te voy a necesitar mucho ", dijo.

¿Qué puede hacer Newsom?

Newsom también puede ser útil al ex vicepresidente durante la campaña, aprovechando su popularidad a nivel nacional ganada con su gestión ante la pandemia de coronavirus. Una encuesta reciente de las universidades de Harvard, Northeastern y Rutgers mostró que Newsom era uno de los gobernadores más populares del país con más del doble de la calificación de aprobación de Trump , con un 71% comparado a un 34%.

Esto pasa entre Newsom y Trump

No obstante, Trump no pierde oportunidad para atacar al gobernador demócrata. Hace unos días el Presidente dio a entender que para perjudicarlo California se demoraba en retomar el ritmo normal después de la cuarenta..

"Creen que lo están haciendo porque me hará daño cuanto más tiempo tarde en abrirse, me hará daño en las elecciones,” dijo Trump. “Puedo ver algo de eso. Porque algunas de estas personas están siendo irrealistas. He visto un par de estados que están siendo absolutamente ridículos".