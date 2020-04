La empresa que tiene la planta frigorífica en Dakota del Sur responsabilizó a la diversidad su fuerza de laboral de los más de 700 casos de coronavirus entre sus 3,700 empleados. Una portavoz de la compañía dijo que todo pudo haber sido distinto de no ser ”por la gran población inmigrante .”

¿Por qué culpan a los trabajadores?

¿Qué problemas tiene la planta?

El primer trabajador de la planta dio positivo el 24 de marzo, pero la planta no se cerró hasta el 14 de abril. Pero antes de que eso sucediera, el CDC informó que a los trabajadores se les prometió dinero extra si se presentaban a trabajar durante la pandemia. "Además, nos enteramos de un 'bono de responsabilidad' de 500 dólares que se ofrece a los empleados que no perdieron tiempo (por ejemplo, no estaban tarde o enfermos) durante el período de tiempo del 1 de abril de 2020 al 1 de mayo de 2020", indicó el informe.