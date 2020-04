El sorprendente caso de Smithfield Foods: la planta de alimentos donde cientos de trabajadores se contagiaron

No fue fácil, ya que su trabajo era bien remunerado. Pero no se arrepiente porque la planta, con una gran fuerza laboral de inmigrantes, se ha visto obligada a cerrar debido a un brote masivo de casos de coronavirus.

Anticipan más muertes

"Vamos a seguir teniendo una propagación (del virus) porque el estado no tiene orden de quedarse en casa y el gobernador no se ha comprometido a implementar un sistema de pruebas para la población,” agregó.

No hay reglas de 'quedarse en casa'

Faltaban mascarillas

"No hubo preparación"

Reynosa dijo que la compañía no estaba preparada para manejar el virus. “ Ya se está viendo que no hubo protección para estos trabajadores. Sabíamos que iba a venir el covid a nuestras ciudades y no hubo preparación de nadie,” dijo. “Empezaron a decirnos que tenían miedo porque no estaban teniendo protección. Les dieron una protección para la barba (para que no caigan los pelos a la carne) como tapabocas, incluyendo a las mujeres, eso no protege a nadie de nada”, dijo.