Con insultos y empujones agreden a reportera de Univision Los Ángeles en protestas de seguidores de Trump

" Talk the true", “comunistas”, "go back to México" y hasta "Fake News", gritaron a la reportera Millie Delgado y su camarógrafo Leo González, mientras los empujaban fuera de la locación en donde se encontraban tomando impresiones de un grupo de seguidores del actual presidente protestando tras el anuncio del triunfo de la dupla demócrata Joe Biden y Kamala Harris.