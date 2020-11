Californianos votaron en contra de la propuesta 20 que buscaba agregar delitos a la lista de crímenes violentos

Actualmente, hay 22 crímenes que no se consideran violentos en California. "Tráfico humano de un niño, no es un crimen violento en California. Secuestro de un menor para prostitución, no se considera un crimen violento en California. Violación por intoxicación o violación de una persona en estado de inconsciencia, asalto con sustancias cáusticas: alguien te puede tirar ácido y desmembrar tu cara y no se considera un crimen violento", dijo Ron Lawrence, de la Asociación de Jefes de Policía de California.