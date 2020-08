Doble tragedia: anciano hispano muere un día después de que su hijo falleciera por coronavirus

Luego de haber estado internado en el hospital por la fuerte golpiza recibida, Flores regresó a su casa. "Estábamos muy alegres que había salido, pensamos que ya nuestra pesadilla se había acabado, pero no fue así, a los dos días regresó al hospital otra vez", dijo Cecilia a Univision 34.

Ahora, la familia solo pide que no se repitan estos hechos de violencia en la comunidad y se preguntan: "¿Por qué le hicieron tanto daño? Él era una buena persona, él nunca le hubiera hecho mal a nadie" , dijo Cecilia con su voz entre cortada.

Además asegura que la violencia no es el camino. "No hay necesidad de todo esto. La gente viene a este país, de cualquier raza, a trabajar y a ganarse su dinero honradamente. No es justo que le hagan eso a esta gente inocente", dijo Cecilia.