De vendedora de frutas a empresaria: hispana se reinventa y triunfa en medio de la pandemia de coronavirus

'Si la gente no puede llegar al campo, hay que traerle el campo a la gente', esta es la filosofía de los padres de Leslie, inmigrantes mexicanos que debido a la pandemia perdieron sus empleos. "Mi esposo estaba desesperado y mi hija Leslie pensó en abrir algo en la casa", cuenta Claudia Padilla.

Incialmente Leslie creó un grupo de amigos en Facebook y descubrió que las personas de su comunidad tenían una gran necesidad de obtener productos frescos. "No pensé que iba a ser nada, pero ahorita estamos llegando a los 6,000 clientes", cuenta Leslie.

Además, las personas vulnerables también se siente protegidas de ser contagiadas a través de los servicios que presta esta familia inmigrante. "Tenemos clientes que son de alto riesgo por su sistema inmunológico, entonces para ellos les doy la opción de que me manden un mensaje. Ellos me dicen exactamente qué es lo que necesitan, yo se los pongo en una caja. Ellos vienen, abren su cajuela y yo se los pongo en el carro" , asegura Leslie.

"Nos satisface más cuando la gente viene desde diferentes lugares especialmente cuando me cuentan 'no tengo trabajo y esto me ayuda'", aseguró Padilla.