“Es difícil verla así tan vacía”: comerciantes de la Placita Olvera piden perdón de renta por crisis de coronavirus

"Es difícil verlo así tan vacío, no tenemos música, no hay baile, no hay gente", dice Valeria García Hamley quien hace parte de la tercera generación de comerciantes en la histórica Placita Olvera de Los Ángeles. Al dolor de haber cerrado su negocio desde el 14 de marzo por la orden de emergencia "Más seguros en Casa" para evitar la propagación del coronavirus, se ha sumado la preocupación de no saber de dónde sacará los miles de dólares atrasados del alquiler.