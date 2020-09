Coronavirus: Newsom rechaza el proyecto de ley de ayuda alimentaria a inmigrantes en California

“Los niños y las familias se mueren de hambre durante esta pandemia”, aseguró Santiago, alegando que el grupo al que principalmente buscaban ayudar han sido afectados por el coronavirus , pero no son elegibles para otros programas de asistencia estatales y federales.

No está claro cuánto habría costado el programa y aun cuando el proyecto de ley lo hubiera autorizado no se podía pagar dado que el mismo dependía del financiamiento legislativo o de la aprobación del uso del fondo de emergencia federal autorizado por el gobernador.

Por su parte, Newsom dijo que no podía firmar el proyecto de ley debido a su “impacto significativo en el Fondo General”, enfatizando que su administración seguirá apoyando a todos los californianos, sin importar su situación migratoria, durante la pandemia del coronavirus .

Falta de alimentos

"Venimos cada ocho días pues porque sin trabajo pues no hay dinero, y sin dinero no hay comida. Entonces está bien que la ciudad nos ayude un poquito", asegura una hispana que no tiene el dinero suficiente para suplir las necesidades alimentarias de su familia.