Con $80 inmigrantes crean exitoso negocio tras perder sus empleos por el coronavirus

Las dificultades económicas que dejó en la familia el perder su trabajo como choferes de Lyft, no los detuvo para superar las dificultades e invertir el poco dinero que tenían de presupuesto para emprender.

Ambos pusieron su dedicación y empeño para sacar adelante esta fábrica de mascarillas que les cambiaría la vida. "No me voy a levantar de esta silla hasta que no se saque lo que tú quieres. Si de esto vamos a vivir vamos a ver como le vamos a hacer y ojalá que se vendan", cuenta con determinación Yolanda.