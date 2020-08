Así puedes emprender tu propio negocio en tiempos de coronavirus y sin tener que invertir dinero

Sin embargo, asegura que actualmente, debido al confinamiento por el coronavirus, es posible encontrar estos sistemas de manera virtual a través de sitios web y aplicaciones. "Las personas siguen consumiendo, pero a lo mejor ya no físicamente sino a través del teléfono celular, así que no olvidarnos del swap meet", dijo Márquez.

Las ventas en línea han aumentado durante la pandemia por el coronavirus. Pero para obtener los primeros $500 en ventas Márquez asegura que "la mejor manera no es invertir en mercancía. Tomar todo lo que tengas en tu casa que no utilizas: los juguetes de los niños, entre otros. Ahorita con el regreso a clases la cantidad de cosas que las personas andan como comprando entre amigos es una excelente manera de tener tus primeras ventas", y agrego que incluso puedes vender "esos zapatos que ya no te quedan".

De acuerdo con Márquez, en una "encuesta que hice recientemente, me metí a Mercari, una aplicación de ventas de segunda mano, y voy encontrándome un par de zapatos que ya no hacen, pero que estaban medio usados y me los compré porque no todos los días puedo encontrar zapatos tamaño 15. O sea que estas plataformas nos permiten sacar todo lo que no utilizamos y vender".