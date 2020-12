"Esos números van a subir más": hospitalizaciones por coronavirus agotan la capacidad de hospitales en California

Por su parte, Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, no pudo contener sus emociones el reporte de la pandemia este miércoles. “Las muertes aumentaron en un 258% en la última semana... La más terrible realidad es que más de 8,000 personas, amados miembros de sus familias... Ya no volverán...”, dijo Barbara Ferrer, pidiendo disculpas por no poder contener el llanto durante su actualización.