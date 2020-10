Vence plazo que dio un tribunal para mantener al bebé Nick conectado; ¿Qué puede hacer la familia?

“El código de salud de Texas dice que, si una persona ya es considerada muerta, el hospital no tiene obligación de mantenerla conectada a un ventilador y la pueden desconectar. En este caso la familia ha explorado otros hospitales para que acepten el cuerpo del niño y ningún hospital lo ha hecho”, señala la abogada Silvia Mintz .

“Ese análisis legal no aplica aquí porque el niño no está recibiendo apoyo para vivir debido a que el cerebro está ya declarado muerto, simplemente los órganos están funcionando por la ayuda del respirador artificial”, aseguró Mintz.

“Cuando tu tienes una evaluación de muerte cerebral en la cual estás seguro que el paciente tiene una muerte cerebral basado en los estudios que se les pueden hacer, en ese momento la persona está muerta y no hay vuelta de regreso desafortunadamente”, enfatiza el galeno.

“El hospital no quiere darle tiempo, entonces que me permitan llevarme a mi bebé a casa y que Dios decida, no el hombre. Si Dios le dio vida en mi vientre ningún hombre en la tierra tiene el poder de quitársela, solo Dios. Como madre les pido que sigan orando por mi bebé”, señala la mujer en una publicación en Facebook.