“Yo no quiero que desconecten a mi bebé”: La súplica de una madre cuyo hijo está conectado a respirador artificial

"Nick está sobreviviendo con máquinas respiradoras pero su corazón está saludable, está vivo, el problema es que no están detectando actividad cerebral por lo tanto los doctores quieren desconectarlo", señaló.

A través de las redes sociales la madre del menor ha pedido a sus amigos y a la comunidad apoyar a su hijo, ya que no aceptan la decisión del hospital.

"Yo no quiero que desconecten a mi bebé y este hospital se niega a darle más tiempo. Yo se que mi bebé está aquí, yo lo siento pero el hospital se niega a darle más tiempo. ¿Qué hago Dios mío? ¿qué hago?", publicó Patty Torres.

El abogado señala que no están dispuestos a aceptar la decisión sin que se siga un proceso.

"El hospital le ha dicho a los papás que no hay nada más que hacer, que ya lo deben desconectar de las máquinas que lo mantienen vivo y nosotros le estamos diciendo al hospital, ¿por qué hay tanta prisa?, ¿por qué no pueden esperar 24, 48 horas?, ¿por qué no darle más tiempo para que Nick pueda recuperarse?" se preguntan.