Ya han entregado 90 millones del estímulo económico ¿no te ha llegado? aquí te decimos porque

"Tenía dos o tres días escuchando a amigos y familiares que ya les había llegado y me llegó justamente está mañana”, dijo Mariela Azuaje, residente de Houston.

Sin trabajo y sin dinero

Ya entregaron 90 millones

Recomiendan tener paciencia

"No queda otra que esperar. Tomemos en consideración que ahora hay otros ajustes y que no estaban vigentes en la administración anterior, es decir en el primer paquete de rescate o conocido como Cares”, comentó el economista, Manuel Ramos.

¿Quiénes califican?

"El IRS actualiza esa herramienta solamente una vez al día, así que no vale la pena que usted navegue y entre en la mañana, al mediodía y en la tarde, no por favor no haga eso”, pidió Irma Treviño, portavoz del IRS.