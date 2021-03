"Un respiro, un alivio": hispanos en Houston comienzan a recibir el tercer cheque de $1,400

El plan de rescate económico del gobierno de Biden está en marcha y el impacto inmediato ya lo están sintiendo familias como la de los Guerra. “ Un respiro, un alivio, pues todo para mi porque ya no vamos a tener que estar esperanzados de que cómo le hago” dijo Josefina Guerra, una hispana que recibió los $1,400 a través de depósito directo el fin de semana .

Josefina sufrió una lesión en el trabajo en diciembre y no ha podido volver a trabajar. Su esposo Ricardo, es el único con un trabajo fijo por ahora. Cuenta que el cheque de estímulo le dará un respiro con las deudas ya que la tormenta invernal también dañó su casa. “No ando batallando con lo poquito que entra a la casa no le alcance. Me ayuda bastante” dijo.