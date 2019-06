Ordenan evaluación mental al principal sospechoso en el caso de desaparición y muerte de Maleah Davis

El documento no da más detalles sobre las supuestas razones para la evaluación y la notificación entregada al juez se mantiene sellada.

El abogado penalista Christian Capitaine explica que no es inusual que se solicite este tipo de evaluaciones en casos como este y las razones pueden ser muy variadas.

Capitaine cree que algo pudo haber pasado en la conversación entre el acusado y su defensor que motivó a que se solicitara la evaluación. “Un abogado siempre va a querer que su cliente guarde silencio, que no hable sobre el caso con nadie”, dijo. “Y (Vence) no está actuando de manera lógica, no parece estar acatando las recomendaciones de su defensa”, añadió.