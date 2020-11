Madre hispana pasará Acción de Gracias en familia luego de estar cinco meses hospitalizada por coronavirus

Esta madre estuvo luchando desde que estuviera en la semana 36 de embarazo cuando dio positivo por coronavirus. Su condición de salud empeoró y los médicos realizaron una cesárea, salvando a su bebé pero ella terminó hospitalizada con un ventilador y en una condición muy grave. “Yo nada más pensaba que era un flu (gripa) y cuando me dijeron que era covid me puse a llorar” dijo Crystal.

Crystal tiene 36 años, era una mujer activa con sus 3 hijos y ahora con el bebé que nació a quien no había podido ni si quiera cargar por la debilidad que tiene. El virus atacó todo su cuerpo, su cabello se cayó y no tiene fuerza en sus piernas. “Todavía no puedo caminar ni nada. No tengo pelo” dijo.