Hispana da a luz a su cuarto hijo tras contagiarse de coronavirus y cinco meses después sigue grave en el hospital

"Tengo muchos días aquí y no puedo mirar a nadie. Mi esposo está solo en la casa con los niños. No tenemos a nadie para cuidarlos" dijo Crystal desde la cama donde ha estado.

Crystal era una mujer activa con sus tres hijos, pero ahora no ha podido ni si quiera cargar al bebé que dio a luz por la debilidad que tiene. Relata que el virus atacó todo su cuerpo, su cabello se le cayó y no tiene fuerza en sus piernas. "No tengo músculos" comentó.