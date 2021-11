La vida de Iris se convirtió en un infierno desde que a los 10 años le contó a su madre cómo era realmente. “Dijo quiero hablar contigo seriamente. Lo que te quiero decir es que soy una niña, solo tengo cuerpo de niño, pero soy una niña. Si no me quieres aceptar está bien, yo me puedo ir de la casa o puedo hacer lo que tú quieras”.