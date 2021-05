"Esto necesita parar ya": comunidad LGBTQ exige justicia por la muerte de Iris Santos

María Sara Carreón, madre de Iris estuvo presente y asegura que hasta el momento no se ha aclarado su muerte, pero ella quiere asegurarse de que lo ocurrido con su hija, no pase con otras mujeres 'trans'.

"Estoy aquí porque mi hija también era 'trans' y hasta ahorita no sabemos el motivo por el que le pasó esto, es una tragedia porque es muy feo lo que le hicieron", indicó Carreón.

Historia Original

La familia de la mujer transgénero exige justicia, asegura que hasta el momento no han tenido información sobre los motivos de su asesinato , y agregan que la joven había sido víctima de acoso y ataques de odio anteriormente.

“Las autoridades no han dicho que se trate de un crimen de odio, pero la forma en que fue acribillada es odio”, asegura María Sara Carreón”, madre de Iris.

“Sufrió demasiado, siempre sufrió por otras personas que no entienden y que no saben la magnitud y el alma que las personas tienen, no importa como se vistan o como se vean”, continúo la mujer.