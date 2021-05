“Siempre sufrió demasiado”: madre de mujer transgénero que murió baleada al suroeste de Houston

La familia de la mujer transgénero exige justicia y asegura que hasta el momento no han tenido información sobre los motivos de su asesinato, y agregan que la joven había sido víctima de acoso y ataques de odio anteriormente.

“Las autoridades no han dicho que se trate de un crimen de odio, pero la forma en que fue acribillada es odio”, asegura María Sara Carreón”, madre de Iris.

“Sufrió demasiado, siempre sufrió por otras personas que no entienden y que no saben la magnitud y el alma que las personas tienen, no importa como se vistan o como se vean”, continúo la mujer.