Houston bajo orden de hervir el agua: esto es lo que se sabe de la emergencia por la ruptura de un tubo

Según documentos de corte, la compañía ha sido demandada en varias ocasiones (la inmensa mayoría por accidentes de tránsito “provocados” por trabajadores). Una de las demandas es por haber depositado sin permiso escombros y desperdicios “peligrosos” en un terreno que no era de su propiedad y otra por no dejar desperdicios peligrosos en un área en construcción, los que provocaron que una mujer que caminaba por la zona sufriera heridas químicas. Ambas demandas fueron transadas y las partes accedieron a no recibir compensación.