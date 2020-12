"He estado viviendo en mi automóvil desde febrero", piden al gobernador de Texas detener los desalojos

Tan solo en la ciudad de Houston se emitieron unas 18,000 órdenes de desalojo desde marzo, poniendo a familias en una dura situación como la de Mercedes Taylor, que desde hace varios meses convirtió su auto en su vivienda. “A pesar de mi disposición por trabajar, me desalojaron. He estado viviendo en mi automóvil desde febrero, todavía trabajando” dijo.

“Tenemos la voz, como líderes locales para suplicarle al gobernador que por favor enséñanos donde has gastado el dinero y por qué no has gastado todo el dinero” dijo Adrián García, comisionado del precinto dos del condado Harris.