Gracias a promesa hecha a su madre en el lecho de muerte, hermanos superan depresión, sobrepeso y el impacto del coronavirus

Lourdes Herrera Zapata, originaria de Monterrey, Nuevo León, México, padecía diabetes y problemas renales, se sometía a diálisis y necesitaba seguir una dieta especial, no quería que sus hijos tuvieran consecuencias por el sobrepeso y les pidió que se comprometieran a cuidarse.

“Ella ya sabía que no iba a regresar, que ya no iba a estar en este mundo y eso es algo que todavía me inspira, que ella tuvo la fuerza para hablar con cada uno de nosotros y nos hizo prometerle que nos cuidaríamos, fueron sus últimas palabras”, dijo Peña a Univision 45.