Experto explica si es necesario hacerse la prueba del coronavirus una vez el paciente termine la cuarentena

Ana Guerrero, su esposo y sus dos hijas se contagiaron de coronavirus hace casi un mes. Al consultar con su doctor de cabecera sobre qué medidas tomar, les dijeron que debía quedarse en casa por diez días, máximo 14, pero al terminar la cuarentena surgió otra pregunta: “¿Tengo que hacerme nuevamente las pruebas para estar segura de que ya no lo tengo? me dijo que no, ya no hay necesidad” dijo Ana.