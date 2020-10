"Los médicos no habían visto a nadie volverse a contagiar": Hispana aseguró infectarse dos veces de coronavirus

HOUSTON, Texas. - Valeria Lescano de 40 años, residente en Katy, Texas, afirma que el coronavirus puede infectar a la misma persona dos veces. Ella lo demuestra con los resultados de las pruebas que le arrojó cuando se hizo el test en marzo y julio.

Su historia de doble contagio comienza cuando a principios de marzo, Valeria tuvo una fiebre que no bajaba de los 102 grados Fahrenheit. Fue al hospital y asegura que en ese momento, el personal del hospital no tenía pruebas de coronavirus para hacerle, ya que no estaban preparados todavía para lo que venía. "Ellos me hicieron una prueba de flu (gripe) y otra de estreptococos que es lo normal que hacen para ver si tienes una infección en la garganta" dijo.

Ambos exámenes resultaron negativo. Pero, Valeria asegura que la fiebre le seguía y las medicinas que tomaba no la ayudaban a mejorar por lo que regresó al hospital y esta vez sí le hicieron la prueba del coronavirus que días después dio positivo.

"Para fines de abril todavía yo sentía el cansancio y yo sentía que mi mente no había quedado igual. El cerebro no me respondía de la misma manera" dijo Valeria, quien incluso comenta que se llegó a sentir olvidadiza y que el cabello se le caía en grandes cantidades, similar a como cuando alguien pasa por una quimioterapia.

Pruebas resultaban negativas



En mayo, se hizo otra prueba la cual resultó negativo."Tuve mi negativo porque en junio iba a hacerme una operación, entonces necesitaba un documento que dijera que yo daba negativo porque si no, no me podían operar", cuenta esta mujer nacida en Argentina.

Los exámenes realizados daban negativo pero tuvo complicaciones en uno de sus pulmones y volvía a sentir fiebre. Estuvo hospitalizada nuevamente y luego de varias pruebas de coronavirus que habían resultado negativas, la última salió positiva. "Es decir, que yo estando internada en el hospital, me contagié de covid" asegura.

Valeria, quien estuvo hospitalizada por un mes y medio, explica que el volver a dar positivo fue un hallazgo único para el personal del hospital porque no podían creer que una persona fuera infectada dos veces. "Nunca habían visto a nadie que se volviera a contagiar después de haber tenido cuatro negativos" expresó.

Lescano dice que después de dar negativo, la trasladaron al área de coronavirus. Además, dice que durante todas esas semanas internada en el hospital, cada cierto tiempo se le hacía una prueba. Cuando tuviera dos negativos, era que podría abandonar el lugar donde estaban los pacientes por covid-19.

Asegura que la primera vez contagiada fue más fuerte que la segunda. "El cuerpo reconoce el virus, yo ya peleé contra esto, ya sé más o menos como pelearlo" indicó.

Una situación "depresiva"



Aunque dice que no temió por su vida, destaca que todas esas semanas internada en el hospital es depresivo al no poder recibir visitas."Es bien difícil estar solo todo ese tiempo y saber que tu familia está en tu casa" dijo entre lágrimas, agregando que se lamenta no haber podido estar en el primer día de escuela de su hijo.

Ante la pregunta de si tiene miedo de que se pueda volver a contagiarse por tercera vez, responde: "definitivamente". Valeria asevera que al ser una nueva enfermedad y los doctores van aprendiendo poco a poco de este nuevo virus, es posible que la gente repita como el caso del flu.

