Estos son los condados del área de Houston que no será obligatorio cubrirse la cara

HOUSTON, Texas. - Las autoridades de los condados Fort Bend, Montgomery y Galveston manifestaron que no obligarán a sus residentes para que se cubran la cara cuando salgan a la calle, orden que sí tomaron en Houston y el condado Harris para prevenir el coronavirus .

Montgomery



A través de un comunicado, el Juez del condado Montgomery, Mark Keough, dijo no encontrar una "base legal" para establecer la orden. Aseguró que consultó con la fiscalía del condado y no encontraron una manera de ordenar a los residentes que lleven una mascarilla. "Apoyaremos su derecho a decidir por usted mismo si una mascarilla es necesaria o no cuando salga de su casa" mencionó.