Este es el paso a paso que deben tener las vacunas contra el covid-19 para ser aplicadas en el condado Harris

HOUSTON, Texas. - El condado Harris ha recibido lotes de la vacuna contra el coronavirus que está siendo administrada en una primera fase a personal esencial. Sin embargo, no se trata de sólo ir vacunarse y listo. Las dosis llevan un meticuloso proceso de almacenamiento, transporte y manejo.

Lizabeth Ligon pertenece al equipo de respuesta de covid-19 del condado Harris. Fue la primera en recibir en sus manos la vacuna de Moderna tan pronto llegaron las dosis. Dice que su manejo no es igual a otras vacunas que conocemos: "Son vacunas sensibles a las temperaturas" dijo.

Las vacunas no se pueden dejar salir de su rango de temperatura de 36 a 46 grados Fahrenheit. No contiene ningún conservante, por lo que no se pueden dejar en temperatura ambiente por 12 horas ni 6 horas si se ha usado el frasco. El delicado manejo se lleva a cabo desde que la vacuna deja el laboratorio.