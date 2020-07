MJ Hegar derrota a Royce West y será la candidata demócrata al Senado por Texas

“Me siento honrada por el apoyo que he recibido en todo el estado”, dijo Hegar en un comunicado. “Juntos, montaremos una campaña para derrotar a Cornyn y conseguir resultados en salud pública, justicia racial, oportunidades económicas, cambio climático, inmigración y control de armas”.

Un millón de participantes

La campaña de Cornyn señaló que el resultado de la primaria demócrata no resultaba impresionante al tener en cuenta el apoyo con el que contó Hegar por parte de grupos nacionales.

“En realidad, quitando los efectos especiales, su candidatura no es muy impresionante”, afirmó Travis Considine, portavoz del senador republicano, en un comunicado. “Ella no habría ganado la segunda vuelta si no hubiera sido por el apoyo de demócratas como Elizabeth Warren y Chuck Schumer, con quienes ahora está en deuda”.