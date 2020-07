Exfuncionario del gobierno Trump sugiere abrir las escuelas ya que la mayoría de muertos por covid-19 son viejos o hispanos

Vance Ginn, economista en jefe del think tank Texas Public Policy Foundation y exfuncionario de la Administración Trump, ha enfrentado críticas tras decir que las escuelas texanas pueden abrir sus puertas puesto que la mayoría de los muertos por covid-19 son viejos o hispanos.

“¿Por qué no abrir las escuelas, terminar con los mandatos universales, enfocarse en los más vulnerables y checar a aquellos que vienen de México ”, escribió Ginn en un tuit que ha sido borrado de su perfil en la red social. El economista acompañó la información con un gif que muestra al príncipe Harry haciendo un gesto en que parece arrojar un micrófono al suelo.

“Sus nietos (nacidos en Dallas) vivían con él y también enfermaron de covid. Sobrevivieron. Con todo respeto, la muerte de hispanos de mayor edad no garantiza la seguridad para que las escuelas abran de nuevo”.

El economista se ha disculpado por tuitear el gif. “Se me ha dicho que el gif pudo haber sido percibido como insensible. Me disculpo, puesto que eso no era mi intención”. En una entrevista con el Texas Tribune, dijo que la imagen había sido “sacada de contexto y con mala fe”.