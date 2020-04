El coronavirus podría forzar un aumento de los impuestos a la propiedad en Texas

La legislación, no obstante, contempla que las autoridades locales pueden recurrir a una excepción para subir los impuestos en caso de desastre natural , que normalmente son huracanes o tornados en el caso de Texas.

La histórica pandemia es oficialmente un desastre, según decretó el gobernador de Texas, Greg Abbott, a mediados de marzo. Pero la situación excepcional ha mostrado los huecos en la ley, que no prevé las consecuencias de un desastre de estas características. Los texanos, por ejemplo, no pueden recurrir al fondo de desastres puesto que la pandemia no ha dañado físicamente sus propiedades.