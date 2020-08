Algunos votos por correo quizás no lleguen a tiempo, advierte el servicio postal al gobierno de Texas

El servicio postal de Estados Unidos ha advertido a las autoridades de Texas que es posible que algunas de las boletas que se han pedido para votar por correo en las elecciones presidenciales de noviembre no lleguen a tiempo, esto debido a que las fechas límite para ser contadas pueden ser incompatibles con los estándares de entrega.

“Existe el riesgo de que las boletas que se pidan antes de la fecha de votación, de acuerdo con la fecha límite estatal, no serán entregadas a tiempo para que sean tomadas en cuenta”, escribió en una carta fechada el 30 de julio el consejero general y vicepresidente ejecutivo del Servicio Postal estadounidense, Thomas Marshall, a la Secretaria de Estado de Texas Ruth Hughs, a la que tuvo acceso el Texas Tribune .

“Como resultado, existe la posibilidad y el riesgo significativo de que, pese a que las boletas hayan sido pedidas a tiempo, no sean devueltas en la fecha marcada por la ley para que sean contadas” , advirtió Marshall .

Texas, el segundo estado que más votos otorga al Colegio Electoral, es también uno de los once que restringe el voto por correo. Solo quienes estén en la cárcel, fuera de su condado, sean mayores de 65 años o sufran de alguna condición médica pueden acceder a este derecho. El debate sobre ello ha llevado a los tribunales a demócratas y republicanos, pero no está claro si alguna decisión judicial podrá tener efecto antes de noviembre.

Además, no está claro cuántos votantes texanos serían afectados por el retraso mencionado por el Servicio Postal. La Secretaría de Estado de Texas no se ha manifestado al respecto.

En la carta dirigida a la Secretaría de Estado de Texas, Marshall subraya que la intención de la misiva no busca influir en las decisiones del estado en cuanto al voto por correo ni recomienda cambio alguno en la legislación electoral texana.

“De la misma manera, no obstante, el Servicio Postal no puede ajustar sus estándares de entrega de acuerdo a los requisitos de la ley estatal”, escribió.

Texas está entre los 40 estados (entre ellos, Florida y Michigan) que han recibido advertencias similares del USPS, de acuerdo con The Washington Post .

El presidente Donald Trump, además, anunció que no pensaba aumentar la financiación del USPS, en un movimiento que a menos de 90 días de la elección, ha sido interpretado por los demócratas como un intento de dificultarle a los norteamericanos el derecho a votar, en un momento en que, además, enfrentan la pandemia del coronavirus .

Batalla legal

La Corte Suprema de Texas falló en mayo que el temor al contagio del coronavirus no era razón suficiente para ser considerado como una “condición médica” como lo marca la ley para quienes deseen el voto por correo. No obstante, también reiteró que los votantes no están obligados a especificar la enfermedad que sufren al momento de pedir el derecho.