Alejandro Fernández y Fher, de Maná, quieren que los latinos salgan a votar

Según un reporte de la revista Newsweek , la campaña será nacional, pero se espera que tenga un impacto particular en estados como Texas, California, Nevada y Arizona, donde hay una importante población de origen mexicano.

Los artistas han dejado en claro que la campaña de aliento al voto no tiene como objetivo apoyar a un candidato en particular, pero no es ningún secreto que tanto Maná como Fernandez (El Potrillo) tienen antecedentes como partidarios de candidatos demócratas, más recientemente, Joe Biden.