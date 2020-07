Acusan de “ignorar el tráfico sexual” al sheriff de Fort Bend, que busca representar al distrito 22 de Texas

Un distrito con un 24,5% de población latina

“Me encantaría mirarle directamente a los ojos y decirle cómo es posible que se siente ahí y no haga su trabajo, no protegió a mi familia porque eso es lo que usted ha hecho por años”, dice Litvak .

“Absoluta mentira”, responde Nehls

“Como sheriff, he encarcelado a traficantes sexuales, establecí una línea de ayuda que funciona las 24 horas y los siete días de la semana. He cerrado numerosos establecimientos que eran conocidos por hacer estas actividades y he pedido fondos para fortalecer la seguridad con el contrato de dos detectives que se especializan en el tráfico de personas”, dice el anuncio.

Nehls añadió que “nunca he hablado o me he reunido” con Courney Litvak cuando su oficina llevó su caso, y dijo que la familia no había cooperado con las investigaciones.