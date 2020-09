Corte Suprema de Texas impide al condado de Harris el envío de solicitudes para votar por correo

El fallo ocurre después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, apelara al tribunal la decisión de un juez que había dado la razón al condado de Harris (Houston), el más poblado del estado. La corte, cuyos nueve miembros son republicanos, ha ordenado a las autoridades locales que paren de enviar solicitudes que no han sido pedidas “hasta nuevo aviso”.

Este es el último episodio de la larga batalla entre demócratas y republicanos por el voto por correo en Texas , el segundo estado que más votos otorga al Colegio Electoral y uno de los once que restringe el acceso a este derecho en todo el país. Solo los mayores de 65 años, quienes estén en la cárcel o fuera de su condado de residencia o bien sufran de alguna condición médica pueden acceder a esta opción.

Una larga batalla

El condado de Harris, gobernado por demócratas, decidió enviar las solicitudes para votar por correo (que no pueden conseguirse en línea en Texas) argumentando que la pandemia del coronavirus era razón suficiente para ofrecer esta opción a los votantes.

La Suprema Corte de Texas ya había fallado que el miedo al contagio por covid-19 no era razón suficiente para considerarse como una “condición médica” y pedir por ello el voto por correo. No obstante, también indicó que el estado no puede obligar a los ciudadanos a especificar en la solicitud cuál es la condición médica exacta que les impide votar en persona.