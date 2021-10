“Ni al peor enemigo se le desea eso”: familia narra lo que vivió cuando Christopher Ramírez estuvo perdido

“Caminé hacia la tubería y escuché un ruido, sonaba como lo que podía ser un animal herido, a veces pasa. Caminé un poco más y escuché lo que sonaba como un niño herido, pero no pude entender nada porque resulta que solo habla español, no podía entender lo que decía yo gritaba ‘hola, hola’ y no me contestaba. La segunda vez que lo escuché llamé al condado Grimes y les dije lo que había escuchado”, continúo el hombre.