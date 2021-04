¿Qué tan difícil podría ser arreglar el estatus de niños inmigrantes que llegan al país? experto responde

¿Es difícil arreglar el estatus migratorio de estos niños?

"Las opciones para estos niños son limitadas. Algunos no tienen reclamo alguno, y solo venían a reunirse con sus padres o huyendo a la pobreza o violencia en sus países. Otros pueden reclamar asilo político en los EE. UU., si en el pasado han sido perseguidos, pero no por cualquier cosa, tienen que haber sido perseguidos por motivo de su raza, religión, ideas políticas, nacionalidad o porque pertenecen a un grupo social en particular y los persiguen por eso. Son muy pocos los que han sufrido este tipo de persecución".