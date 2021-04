¿Qué va a pasar con mi familia? el drama de una ‘dreamer’ a la que le negaron el regreso a EEUU

Su esposo trata de darle consuelo

Siempre les canto las mismas canciones porque se que son con las que se acuerda de mi y cuando hablo con ella se pone muy feliz y me sonríe pero si me da tristeza porque no puedo estar con ella, indicó Karumi .

Habla un abogado sobre el caso de Reyes

“Si eres menor de edad y sales no hay ningún problema, pero hay un castigo permanente que no importa si eres niño o adulto y la ley dice que si llevas más de un año ilegal en EEUU y sales, no te cae castigo si eres menor pero si regresas a los EEUU si te aplica el castigo y la ley dice que no hay perdón y tienes que pasar los 10 anos fuera”, asegura Raed González, abogado de inmigración.