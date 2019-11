“Él no es un criminal”: la súplica de una menor cuando ICE se llevaba arrestado a su papá

Los uniformados dijeron que él se estaba resistiendo al arresto, lo cual fue refutado por los dos menores presentes en el carro, quienes se encontraban a la espera de su madre que fuera a recogerlos, porque si no “se los llevarían a child services”.

“Él no es un criminal” le gritó la jovencita y uno de los agentes le respondió: "¿Cómo sabes que no es un criminal?”. “Porque es my dad” contestó con seguridad y con su voz afectada por la situación.