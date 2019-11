Inmigrante indocumentado de Fresno es arrestado por ICE cuando dejaba a sus niños en la escuela

A las 7:30 de la mañana, un padre inmigrante que se encontraba en las cercanías de la intersección de Huntington y Cedar, en el sur de la ciudad fue detenido por un oficial de inmigración. El conductor pensó que se trataba de un control policial, y por eso detuvo el auto, pero tras bajar la ventanilla no hubo duda que se trataba de ICE.

“Le dijeron a mi hermana que parara de grabar, que nosotros no teníamos derecho a grabar porque se trataba de una situación privada” cuenta el muchacho, quien agrega que los agentes los intimidaron: “Si no viene tu mamá luego, los vamos a llevar a child services”.

De acuerdo a las declaraciones de la esposa del hombre arrestado, él debía presentarse a una cita en la Corte Superior de Fresno el día de ayer, pero no se presentó por circunstancias que no están claras. "Él agarró un ticket hace como dos meses" dijo la mujer, pero no dio detalles de esa infracción.