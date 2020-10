Al menos 130 personas fueron estafadas con paneles solares, pero nueva ley en California impedirá más fraudes

"Vinieron, los instalaron, y ya cuando vino el bill era el doble de lo me dijeron" cuenta Rosa González, presunta víctima de fraude y vecina de Parlier, en el condado de Fresno.

Otra de las afectadas comenta: "Querían comprometernos para que hiciéramos ya el contrato y firmar papeles... para ellos cobrarse tal vez con la casa". Así como Rosa y esta mujer que no quiso ser identificada, existen otras 125 denuncias similares donde inescrupulosos se aprovecharon de inmigrantes y personas de la tercera edad, a sabiendas que no podían pagar.

Lourdes Oliva, de la Fundación Dolores Huerta y quien ha sido parte de la investigación y de la asesoría brindada a los afectados afirma que "a estas personas les vendían los paneles con préstamos PACE y las personas no podían pagar, perdían su casa y su ingreso”.

Martha Guzmán Aceves es comisionada servicios públicos, y ella advierte: "Si alguien le está diciendo que no le va a costar nada, no es cierto. Todo el solar cuesta algo. Puede que vea el beneficio y pagará menos por la luz, pero no va a ser gratis".