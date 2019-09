Al menos 200 personas habrían sido estafadas en la compra de paneles solares

Dice que le aseguraron que sus pagos serían de 5 dólares al mes, sin embargo, los recibos eran de más de 500 dólares. Y lo peor de todo, más allá de la deuda que sigue creciendo, los paneles comprados no funciona. "Los paneles están abandonados, no sirven, están dañados, tienen defectos, no puedo prenderlos hasta ahorita" agrega Emily, víctima de estafa.