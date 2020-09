Candidata republicana llama "tirano" al gobernador de Texas por medidas contra el coronavirus

La pandemia del coronavirus ha hecho que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott , se convierta en el objetivo de críticas. Pero la novedad es que no provienen de los demócratas, sino de su propio partido.

Abbott, a pesar de que no está en la boleta este noviembre, ha sido objeto de duras críticas por el ala más dura el GOP de Texas. El líder del partido, Allen West, junto con el activista ultraconservador Steve Hotze, lo demandó por expandir el voto anticipado aun cuando el estado está entre los más afectados por la pandemia y la opción de participar por correo está restringida.

"Nos ha avergonzado"

Luther, por su parte, matizó a reporteros que la cuestionaron después de su encendido discurso y explicó que se refería, en concreto, a que no tenía sentido cerrar unas ciudades y otras no, al igual que en negocios. “Pero mi opinión es que no debe haber un cierre de nuevo. Nunca más”.