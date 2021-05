5 Proyectos fáciles que puedes hacer tu mismo este fin de semana para proteger tu casa de inundaciones

Alberto Pillot es portador de FEMA en Texas y nos explicó que, “hay dos tipos de inundaciones: las primeras son las que ocurren adentro de la casa, como lo que paso en las tormentas invernales en febrero porque las tuberías se rompieron. Muchas pólizas de seguro cubren este tipo de inundación. Pero la inundación que ocurre porque el agua viene de afuera, esa muchos no la cubren”.

Si te estas diciendo, “pero yo no vivo en un área que se inunda. No importa. “El 40% de las propiedades que se inundan no están en zonas inundables”, dijo Pillot.