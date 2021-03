Más de $15,000 puede recibir en total este 2021 una familia de cinco miembros; te explicamos cómo

Adalí Guzmán Gómez, quien junto a su esposo Juan han sido una pareja de estatus mixto durante años, tiene 3 hijos ciudadanos no puede ocultar su felicidad de ver que se beneficiarán del nuevo paquete de estímulo económico.

“Mi esposo es ciudadano pero lleva un año que no tiene trabajo y realmente pues uno tiene deudas, y si va a ser de gran ayuda”, declaró la madre de esta familia de Chicago.

“El problema con un padre no ciudadano, es decir un extranjero que vive aquí sin papeles y que no tiene un número de seguro social aún así sus hijos tengan seguro social porque nacieron aquí, si no ha declarado una declaración de impuestos pues obviamente se van a quedar fuera”, dijo Chacón.