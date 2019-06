La comunidad en Chicago reacciona ante el aplazamiento de las deportaciones masivas

A pesar de eso, algunos residentes del vecindario de La Villita comentaron a Univision Chicago que tienen conocidos que no han salido a las calles ni han ido a trabajar por el miedo que esto ha provocado. Gregoria Cordero, una vecina del área comentó que "les afecta mucho porque ya muchos ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren salir y eso está doloroso, verdad".