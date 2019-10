17 de octubre: Día oficial del inicio de huelga del Sindicato de Maestros de Chicago, tras meses de negociación

CHICAGO, Illinois. – Alrededor de 25,000 maestros en Chicago están oficialmente en huelga a partir de las 12:00 am de este 17 de octubre. Además, 7 mil miembros trabajadores que son personal de apoyo, también se sumarán al paro laboral.

Las manifestaciones de la huelga inician a las 6:30 am afuera de las escuelas y del cuartel general de CPS.

Esta huelga impactará a más de 300 mil estudiantes , que no tendrán clases durante el tiempo que dure el paro laboral de los maestros. Depende de las negociaciones que se lleven a cabo en este periodo crítico entre miembros de la administración de la ciudad y los negociadores del Sindicato de Maestros de Chicago.

La huelga llega este jueves luego de meses de negociaciones que no vieron grandes avances en puntos sustanciales. La administración de la ciudad dice que CTU considera que lo que le ofrecen no ha sido suficiente. Entre estas ofertas, se encuentra un aumento salarial del 16% por cinco años. Sin embargo, ellos quieren 15% por tres junto con otras condiciones.



El Sindicato de Maestros de Chicago ha enfocado sus quejas en las negociaciones en varios puntos que ellos han pedido y que no se han puesto por escrito. CTU pide tiempo para preparar las clases, más personal, que no aumenten las primas ni el copago del seguro, entre otros puntos, que la ciudad no ha otorgado formalmente.